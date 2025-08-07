Путин и Уиткофф обсуждали дальнейшую работу по урегулированию на Украине — Ушаков
11:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса», — рассказал Ушаков.
«Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы», — подчеркнул представитель Кремля.
