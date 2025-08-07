0
0
142
НОВОСТИ

Путин и Уиткофф обсуждали дальнейшую работу по урегулированию на Украине — Ушаков

11:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса», — рассказал Ушаков.

«Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы», — подчеркнул представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 07.08.2025
Рынок акций РФ рос более чем на 4,5% на фоне согласования встречи лидеров России и США
0
35
12:05 07.08.2025
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Камчатке
0
76
12:00 07.08.2025
Украинские беженцы, прибывшие в ФРГ после 1 апреля, будут получать пониженные пособия
0
93
11:20 07.08.2025
Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, Кремль сообщит позже
0
166
11:12 07.08.2025
РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни — Ушаков
0
178
11:00 07.08.2025
Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США — Politico
0
165
10:32 07.08.2025
Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска — Кимаковский
0
220
10:20 07.08.2025
ФСБ задержала двух подростков за подготовку убийства военного с помощью химвеществ
0
221
10:05 07.08.2025
В Бурятии путешественники из Белоруссии упали в реку, один из них погиб, второго ищут
0
227
10:00 07.08.2025
Запрет мигрантам бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ — Минпросвещения
0
269

Возврат к списку