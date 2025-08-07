13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 335 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 человек, от действий группировок «Запад» — до 240, «Юг» — до 165, «Центр» — более 420, на направлении «Восток» — более 240 и «Днепр» — более 60 военнослужащих соответственно.