Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, Кремль сообщит позже

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения», — сказал Ушаков.

«Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже», — добавил представитель Кремля.