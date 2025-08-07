0
Президент ОАЭ прибыл в РФ с официальным визитом

13:00 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом, передает корреспондент ТАСС.

Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

