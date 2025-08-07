0
0
43
НОВОСТИ

Рынок акций РФ рос более чем на 4,5% на фоне согласования встречи лидеров России и США

12:20 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рынок акций ускорил рост на фоне того, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Основные индексы росли более чем на 4,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:03 мск, индекс Мосбиржи вырос на 4,12%, до 2 878,5 пункта, индекс РТС — также на 4,12%, до 1 130,78 пункта. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE перешла к незначительному снижению и торговалась на уровне $66,91 за баррель (-0,07%).

К 11:22 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 891,16 пункта (+4,58%), индекс РТС составлял 1 135,76 (+4,58%). К этому же времени фьючерс на Brent вернулся к росту и торговался на уровне $67,14 (+0,27%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижался на 0,71%, до $64,59 за баррель.

