Александр Лукашенко обеспокоен агрессивным настроем Польши и стран Балтии в отношении Белоруссии

14:00 07.08.2025 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) страны выразил обеспокоенность ситуацией у западных границ Белоруссии.

"Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Белоруссии настроены наши соседи - Польша и страны Балтии", - сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Он обратил внимание, что давление осуществляется по всем направлениям, а больше всего его чувствуют спецслужбы.

