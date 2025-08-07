Украинские беженцы, прибывшие в ФРГ после 1 апреля, будут получать пониженные пособия

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года или продолжающие приезжать, больше не будут получать так называемые гражданские пособия (Bürgergeld), вместо этого им будут выплачиваться меньшие по размеру пособия для просителей убежища. Глава Минтруда ФРГ Бербель Бас представила для обсуждения законопроект, реализующий новые правила, содержащиеся в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ, пишет газета Handelsblatt.

По данным издания, в настоящее время в Германию ежемесячно прибывает около 12 тыс. украинцев — с таким объемом власти Германии легко справляются. Однако существуют проблемы со всеми украинскими беженцами, въехавшими в страну после 1 апреля, но до вступления в силу нового закона. Для этого будет создан так называемый переходный период до мая 2026 года, в течение которого предыдущие выплаты будут продолжаться. В Минтруда ФРГ отметили, что для украинских беженцев, въехавших в Германию до 1 апреля, ничего не изменится. То же самое касается украинцев, приехавших в ФРГ в рамках программы иммиграции квалифицированных рабочих или на учебу.

Цель, как указывает газета, состоит в том, чтобы закон был принят кабинетом министров этим летом, а Бундестагом и Бундесратом — к концу года. Министерство труда ожидает, что благодаря этому правительство ФРГ сэкономит почти 1,2 млрд евро в следующем году и почти 350 млн евро в 2027 году. Однако федеральные земли и муниципалитеты столкнутся с дополнительными расходами в размере почти 1,4 млрд евро в следующем году и почти 400 млн евро в 2027 году. Но правительство ФРГ намерено избавить регионы от этих дополнительных расходов, резюмирует Handelsblatt.

Сейчас украинцы в ФРГ в виде исключения из правил получают гражданское пособие. Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом гражданских пособий, помимо того, что их размер выше базовой материальной помощи беженцу (460 евро) на 103 евро, является то, что получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, Bürgergeld начисляется до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет работу. Пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.