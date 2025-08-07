ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
13:20 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах», — говорится в сообщении.
