0
0
87
НОВОСТИ

ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

13:20 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах», — говорится в сообщении.

