Представитель Навроцкого обвинил Туска в потакании Киеву

12:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий начальник бюро по международной политике в администрации президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьера Дональда Туска в поддержке Киева без всяких условий.

«Это Дональд Туск говорит о безусловной поддержке Украины во всех аспектах, а мы говорим: мы поддерживаем Украину, но выдвигаем определенные условия», — заявил Пшидач в эфире радиостанции Polskie Radio. Вместе с тем политик подчеркнул, что президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает продолжение военной и гуманитарной помощи Киеву в конфликте с РФ.

Кроме того, Пшидач объяснил отсутствие упоминаний Украины в инаугурационной речи Навроцкого ее фокусом на внутренней политике.

