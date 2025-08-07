Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Камчатке

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 68,8 км. Землетрясение произошло в 192 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.