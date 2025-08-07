Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Камчатке
12:05 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 68,8 км. Землетрясение произошло в 192 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.
НОВОСТИ
- 12:20 07.08.2025
- Рынок акций РФ рос более чем на 4,5% на фоне согласования встречи лидеров России и США
- 12:00 07.08.2025
- Украинские беженцы, прибывшие в ФРГ после 1 апреля, будут получать пониженные пособия
- 11:32 07.08.2025
- Путин и Уиткофф обсуждали дальнейшую работу по урегулированию на Украине — Ушаков
- 11:20 07.08.2025
- Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, Кремль сообщит позже
- 11:12 07.08.2025
- РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни — Ушаков
- 11:00 07.08.2025
- Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США — Politico
- 10:32 07.08.2025
- Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска — Кимаковский
- 10:20 07.08.2025
- ФСБ задержала двух подростков за подготовку убийства военного с помощью химвеществ
- 10:05 07.08.2025
- В Бурятии путешественники из Белоруссии упали в реку, один из них погиб, второго ищут
- 10:00 07.08.2025
- Запрет мигрантам бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ — Минпросвещения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать