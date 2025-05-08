Каллас пообещала от ЕС Украине еще миллиард евро на вооружения
17:25 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел ЕС в ходе визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине 1 млрд евро на производство оружия, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.
«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», — сказала она.
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