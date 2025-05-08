Каллас пообещала от ЕС Украине еще миллиард евро на вооружения

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел ЕС в ходе визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине 1 млрд евро на производство оружия, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», — сказала она.