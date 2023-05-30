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ВСУ пытались отбить позиции в районе Кременной в ЛНР, но были разбиты

13:00 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пару дней назад пытались завладеть утраченной позицией в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), однако потерпели неудачу. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

«Группа украинских солдат — численностью не больше 15 человек — с одной единицей бронетехники под Кременной попыталась завладеть некой утраченной ими позицией, на которой нет даже наших подразделений, но выстрелы из нашей гаубицы не оставили им никакого шанса продвигаться дальше», — отметил он.

По словам Киселева, на месте уже вторые сутки лежат тела погибших украинских военных, которых ВСУ не может эвакуировать из-за непогоды. «Наверное боятся, что там идут сильные дожди, что они не смогут там проехать, да и эвакуационные машины у них на данный момент отсутствуют», — сказал он.

Киселев отметил, что на сватовско-кременском направлении российские военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу.

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