На ПМЭФ журналистов из недружественных стран не аккредитуют - Песков

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль подтверждает, что в этом году на Петербургский международный экономический форум (14-17 июня) не допустят журналистов из недружественных стран.

«Да, действительно принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран», — подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул: «Интерес к ПМЭФ всегда большой, все другие журналисты будут работать на площадке».