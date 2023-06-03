На ПМЭФ журналистов из недружественных стран не аккредитуют - Песков
15:50 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да, действительно принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран», — подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул: «Интерес к ПМЭФ всегда большой, все другие журналисты будут работать на площадке».
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