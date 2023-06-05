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НОВОСТИ

В Самарской и Ульяновской областях 10 человек пострадали от отравления сидром

13:30 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Восемь случаев отравления алкоголем закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще два - в Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

"По предварительным данным, в ночь на 5 июня две жительницы Новокуйбышевска (Самарская обл.) скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области", - сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления.

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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