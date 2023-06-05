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Запрет на поставки украинского зерна в пять стран ЕС продлен до 15 сентября

21:15 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять государств Восточной Европы, транзит через их территорию в остальные страны ЕС разрешен. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

«Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, — говорится в документе. — Чтобы предотвратить спекулятивное поведение, данное решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября».

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