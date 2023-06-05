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НОВОСТИ

Перспектив продления зерновой сделки Россия не видит - Небензя

22:00 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меморандум о понимании между Россией и ООН в рамках зерновой сделки не выполняется, Москва не видит перспектив продления черноморской инициативы. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы объявили, что является условием дальнейшего продления — осуществление тех пяти пунктов, без решения по которым невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Поскольку эти пункты не выполняются, несмотря на все усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления», — сказал Небензя.

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