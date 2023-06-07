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НОВОСТИ

Миссия ООН прибыла в Херсон для оценки последствий разрушения плотины ГЭС

19:50 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители других подразделений всемирной организации прибыли в Херсон для оценки ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги из УКГВ вместе с представителями пяти агентств ООН и ряда неправительственных организаций сегодня были в Херсоне для оценки ущерба от разрушения Каховской плотины, а также для координации помощи с местными властями и организациями», — сказал он.

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