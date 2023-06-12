За партию российской нефти Пакистан расплатился юанями

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанская сторона оплатила первую партию российской нефти, которая прибыла накануне в порт Карачи, китайскими юанями. Об этом сообщил в понедельник агентству Рейтер государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Министр, как утверждается, дал комментарий агентству по телефону. Он предпочел не раскрывать какие-либо подробности о сделке, включая объемы поставок и их стоимость, отметив лишь, что «ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет». «Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения», — добавил Малик.