За партию российской нефти Пакистан расплатился юанями
17:20 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр, как утверждается, дал комментарий агентству по телефону. Он предпочел не раскрывать какие-либо подробности о сделке, включая объемы поставок и их стоимость, отметив лишь, что «ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет». «Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения», — добавил Малик.
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