В ICAN подсчитали, сколько Россия, США и другие страны тратят на ядерное оружие
21:10 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В своем ежегодном докладе ICAN отмечает, что всего в мире на различные программы, связанные с поддержанием ядерных арсеналов, в прошлом году было израсходовано 82,9 млрд долларов. «США израсходовали больше, чем все остальные ядерные страны вместе взятые — 43,7 млрд долларов. Расходы России составили 22% от того, что потратили США (9,6 млрд), а Китай потратил чуть более четверти от расходов США (11,7 млрд)», — подчеркнули в ICAN.
Помимо США, Китая и России, это занимающая четвертую строчку по расходам Великобритания: ее затраты на поддержание ядерного арсенала в 2022 году составили 6,8 млрд долларов. Далее следуют Франция (5,6 млрд), Индия (2,7 млрд), Израиль (1,2 млрд), Пакистан (1 млрд) и КНДР (589 млн).
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