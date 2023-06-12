В ICAN подсчитали, сколько Россия, США и другие страны тратят на ядерное оружие

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы США в 2022 году на поддержание своего атомного арсенала составили 43,7 млрд долларов, что почти в пять раз больше средств, направленных на эти цели Россией (9,6 млрд) и почти в четыре раза больше расходов Китая (11,7 млрд). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник в Женеве Международной кампанией по запрещению ядерного оружия (ICAN).

В своем ежегодном докладе ICAN отмечает, что всего в мире на различные программы, связанные с поддержанием ядерных арсеналов, в прошлом году было израсходовано 82,9 млрд долларов. «США израсходовали больше, чем все остальные ядерные страны вместе взятые — 43,7 млрд долларов. Расходы России составили 22% от того, что потратили США (9,6 млрд), а Китай потратил чуть более четверти от расходов США (11,7 млрд)», — подчеркнули в ICAN.

Помимо США, Китая и России, это занимающая четвертую строчку по расходам Великобритания: ее затраты на поддержание ядерного арсенала в 2022 году составили 6,8 млрд долларов. Далее следуют Франция (5,6 млрд), Индия (2,7 млрд), Израиль (1,2 млрд), Пакистан (1 млрд) и КНДР (589 млн).