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НОВОСТИ

Корабли ВМС КСИР Ирана получили на вооружение крылатые ракеты дальностью 2 тыс. км

15:12 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые крылатые ракеты морского базирования поступили на вооружение ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом во вторник сообщило агентство Фарс со ссылкой на командующего ВМС КСИР контр-адмирала Алирезу Тангсири.

«КСИР впервые в истории оснастили свои боевые корабли созданными в нашей стране крылатыми ракетами морского базирования с радиусом действия 2 000 км, — цитирует его агентство. — Они установлены на вертолетоносце „Шахид Сулеймани“, который также располагает крылатыми ракетами класса „поверхность-поверхность“ с радиусом действия от 40 до 2 тыс. км.»

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