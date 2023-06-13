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Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС

17:30 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС, он предположил, что там могла быть «закладка» или «добавили» ударом.

«Кто виновен — понятно. Украинская сторона стремилась к этому», — заявил президент РФ на встрече с военкорами. «Я не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, как мне докладывали. Но они целенаправленно „Хаймарсами“ били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело», — добавил российский лидер. Он также предположил, что, «может быть, была у них закладка какая-то», «может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение».

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