Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС
17:30 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС, он предположил, что там могла быть «закладка» или «добавили» ударом.
«Кто виновен — понятно. Украинская сторона стремилась к этому», — заявил президент РФ на встрече с военкорами. «Я не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, как мне докладывали. Но они целенаправленно „Хаймарсами“ били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело», — добавил российский лидер. Он также предположил, что, «может быть, была у них закладка какая-то», «может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение».
НОВОСТИ
- 18:40 13.06.2023
- Макрон попросил президента ЮАР о возможности участвовать в саммите БРИКС — СМИ
- 18:10 13.06.2023
- РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
- 18:00 13.06.2023
- Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
- 17:40 13.06.2023
- Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин
- 17:23 13.06.2023
- Россия десятилетиями кормила Украину — Путин
- 17:15 13.06.2023
- Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
- 17:05 13.06.2023
- Цели СВО фундаментальны, в целом они не меняются — Путин
- 17:00 13.06.2023
- Несколько взрывов прогремело в Луганске
- 16:32 13.06.2023
- ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
- 16:12 13.06.2023
- Бойцы полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать