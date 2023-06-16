Путин: Россия должна перейти к «экономике предложения», которая «не только реагирует на рыночные конъюнктуры, а сама его формирует»
17:36 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В своем выступлении, которое стало самым длинным за всю историю участия Путина в форуме, глава государства рассказал о своем видении будущего облика российской экономики и обозначил несколько конкретных мер — от валютной амнистии для бизнеса до смягчения условий получения детских пособий и развития ученических договоров.
Теперь Россия должна перейти к суверенной «экономике предложения», которая «не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует»: «Такая экономика <…> предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей».
«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда».
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