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Путин: Россия должна перейти к «экономике предложения», которая «не только реагирует на рыночные конъюнктуры, а сама его формирует»

17:36 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия успешно преодолела трудности прошлого года и теперь должна сформировать новую экономику — экономику предложения и высоких зарплат. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В своем выступлении, которое стало самым длинным за всю историю участия Путина в форуме, глава государства рассказал о своем видении будущего облика российской экономики и обозначил несколько конкретных мер — от валютной амнистии для бизнеса до смягчения условий получения детских пособий и развития ученических договоров.

Теперь Россия должна перейти к суверенной «экономике предложения», которая «не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует»: «Такая экономика <…> предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей».

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда».

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