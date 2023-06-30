Собянин: Восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов
11:34 30.06.2023
На первом конкурсе перспективных российских брендов в числе лидеров было восемь компаний из Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, конкурс проходил в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Всего на него поступило порядка 5000 заявок. Победителями стали 32 бренда из 21 региона России. Четверть победителей - восемь компаний - из Москвы, - сообщил мэр у себя в Telegram-канале. - Наши компании первые в номинациях «креативные индустрии», «информационные технологии», «потребительские товары» и «высокие технологии». Задача конкурса - показать разнообразие отечественных брендов».
Среди победителей - VR Concept , создавшая многопользовательскую программную платформу для работы с любой 3D-моделью в виртуальной реальности, BASK, занимающаяся производством высокотехнологичной одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, туризма и путешествий, VMMGAME разрабатывающая компьютерную мебель, производитель натуральной ореховой пасты Natty’s, один из крупнейших в России промышленных производителей отрасли интерактивного оборудования NexTouch, разработчик программного обеспечения для анализа и структурирования данных, а также управления роботами PIX Robotics, производитель адаптивной функциональной одежды для детей с особенностями развития Be easy kid, производитель парфюмерии Fragrance Community.
Четыре столичных компании - участники программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве», стартовавшей в сентябре 2022 года. С этой недели к программе могут присоединиться не только индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, но и самозанятые граждане.
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