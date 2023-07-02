Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до восьми км

14:40 Источник: Интерфакс

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани к 14:00 воскресенья увеличилась до 8 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 14:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов", - написал Лукашенко в телеграм-канале.



Пресс-служба Минкурортов Крыма сообщила, что на протяжении всей очереди через каждые 300-400 метров установлены туалеты, МЧС организовало систематический подвоз воды.

Он уточнил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова в 14:00 составляла 200 метров, время ожидания досмотра - 20 минут.



