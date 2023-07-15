Радикальные экоактивисты заблокировали движение в девяти городах Германии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение») начали в пятницу утром проводить новые акции протеста по всей стране, что привело к нарушению транспортного движения минимум в девяти городах Германии. Об этом сообщил портал Tagesschau.

Уточняется, что на пятницу всего запланированы 36 сидячих блокад в 26 городах Германии. Таким образом активисты стремятся «выразить протест против нарушений закона о защите климата», которые якобы совершает правительство ФРГ.