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НОВОСТИ

Радикальные экоактивисты заблокировали движение в девяти городах Германии

14:32 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение») начали в пятницу утром проводить новые акции протеста по всей стране, что привело к нарушению транспортного движения минимум в девяти городах Германии. Об этом сообщил портал Tagesschau.

Уточняется, что на пятницу всего запланированы 36 сидячих блокад в 26 городах Германии. Таким образом активисты стремятся «выразить протест против нарушений закона о защите климата», которые якобы совершает правительство ФРГ.

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