Заявления Киева по судам, идущим в РФ по Черному морю, несут угрозу — Песков
13:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зявления Киева о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Непредсказуемые действия [Киева], и более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области», — сказал Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Минобороны Украины о том, что Киев будет считать идущие в Россию по Черному морю суда перевозящими военные грузы. «Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — указал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:46 21.07.2023
- Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку до 8,5%
- 13:32 21.07.2023
- Зеленский уволил посла в Великобритании, написавшего про "нездоровый сарказм"
- 13:20 21.07.2023
- Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек — Котяков
- 13:05 21.07.2023
- ФРГ за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1
- 12:32 21.07.2023
- Увеличение возраста призывников может быть связано с отъездом россиян - КСМ
- 12:20 21.07.2023
- Китай всерьез намерен выиграть новую космическую гонку — WP
- 12:05 21.07.2023
- Дума приравнивает дипломы по теологии вузов и религиозных организаций
- 12:00 21.07.2023
- Украине сейчас не нужны ракетные комплексы ATACMS — бывший замглавы Пентагона
- 11:32 21.07.2023
- В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога
- 11:05 21.07.2023
- На юге Польши упал беспилотник, над которым потеряли контроль американские военные — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать