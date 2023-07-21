Заявления Киева по судам, идущим в РФ по Черному морю, несут угрозу — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зявления Киева о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Непредсказуемые действия [Киева], и более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области», — сказал Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Минобороны Украины о том, что Киев будет считать идущие в Россию по Черному морю суда перевозящими военные грузы. «Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — указал представитель Кремля.