Украина может исчезнуть как государство в результате нынешнего конфликта — Медведев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь допустил, что Украина может «исчезнуть с политической карты мира» в результате нынешнего конфликта. Об этом политик заявил в статье, опубликованной на сайте aif.ru по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию и признания РФ независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в свое время — грузинских агрессоров. А в будущем — вполне вероятно — исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира», — написал политик.

Также он отметил, что еще одним итогом конфликта станет «позорный уход» нынешних киевских властей — «таких же уродливых фриков, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру».