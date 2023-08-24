Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы

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На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» мэр Москвы Сергей Собянин представил экспертам и участникам деловой сессии основные направления развития мегаполиса.

«Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира, - заявил Собянин. - Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу».

По словам градоначальника, планы строительства новых линий и станций метро, Московских центральных диаметров и завершения формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации будут выполняться.

Как заявил Собянин в ходе сессии МУФ, Московская агломерация сегодня стала одной из крупнейших в мире и потому для ее развития нужно выполнять масштабные программы. Они, в частности, связаны с созданием качественной городской среды, развитием систем образования и здравоохранения, а также культуры и спорта, с совершенствованием системы социальной защиты москвичей, с реновацией жилья и промышленных зон и с организацией цифровой трансформации.