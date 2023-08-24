Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы
14:46 24.08.2023
На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» мэр Москвы Сергей Собянин представил экспертам и участникам деловой сессии основные направления развития мегаполиса.
«Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира, - заявил Собянин. - Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу».
По словам градоначальника, планы строительства новых линий и станций метро, Московских центральных диаметров и завершения формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации будут выполняться.
Как заявил Собянин в ходе сессии МУФ, Московская агломерация сегодня стала одной из крупнейших в мире и потому для ее развития нужно выполнять масштабные программы. Они, в частности, связаны с созданием качественной городской среды, развитием систем образования и здравоохранения, а также культуры и спорта, с совершенствованием системы социальной защиты москвичей, с реновацией жилья и промышленных зон и с организацией цифровой трансформации.
НОВОСТИ
- 15:32 24.08.2023
- Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам
- 15:28 24.08.2023
- Стартовала конференция по кибербезопасности OFFZONE 2023 от партнера Сбера – компании BI.ZONE
- 15:12 24.08.2023
- Глава Казахстана призвал исключить поставки продовольствия из-под воздействия санкций
- 15:11 24.08.2023
- Сергей Собянин: В Москве сформирован новый транспортный каркас
- 15:05 24.08.2023
- Сбер готов финансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург
- 15:00 24.08.2023
- Глава МО КНДР заявил, что США превращают украинский кризис в ядерную катастрофу — Reuters
- 14:32 24.08.2023
- Украина упомянута лишь в одном пункте итоговой декларации саммита БРИКС
- 14:12 24.08.2023
- Блогер Максим Кац* получил 8 лет колонии заочно по делу о фейках о ВС РФ
- 14:00 24.08.2023
- ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ на херсонском направлении — МО РФ
- 13:40 24.08.2023
- Сергей Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать