Приказ Фалькова отстранить Гарбузова с поста директора Института США и Канады РАН подписан
13:05 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова об отстранении Валерия Гарбузова от должности директора Института США и Канады Российской академии наук подписан. Об этом сообщили ТАСС в институте.
«После публикации статьи Гарбузова Валерия Николаевича в „Независимой газете“ 29 августа 2023 года вышел приказ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В. Н. о расторжении трудового договора с Валерием Николаевичем в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом такого решения в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации», — отметили там.
При этом в институте пока отказались сообщать, кто станет новым директором.
Ранее российский историк и политолог Гарбузов подтвердил ТАСС, что отстранен от должности директора Института США и Канады РАН по инициативе учредителя.
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