Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
13:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Монумент советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому открыт на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) РФ в московском районе Ясенево, передает корреспондент ТАСС.
В церемонии открытия памятника принял участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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