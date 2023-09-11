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Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ

13:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Монумент советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому открыт на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) РФ в московском районе Ясенево, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия памятника принял участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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