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НОВОСТИ

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

11:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

Подробности не приводятся.

Ранее поступила информация о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях.

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