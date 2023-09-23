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У Украины нет плана на случай уменьшения помощи от США — секретарь СНБО

11:30 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом заявил секретарь ее Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью американской телекомпании PBS.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б. У нас нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что будут делать на Украине, если США уменьшит количество помощи.

Также секретарь СНБО выразил обеспокоенность тем, что Запад не пришел к единому мнению касательно будущего Украины. «Они говорят о помощи, а не о победе», — сказал Данилов.

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