У Украины нет плана на случай уменьшения помощи от США — секретарь СНБО
11:30 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом заявил секретарь ее Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью американской телекомпании PBS.
«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б. У нас нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что будут делать на Украине, если США уменьшит количество помощи.
Также секретарь СНБО выразил обеспокоенность тем, что Запад не пришел к единому мнению касательно будущего Украины. «Они говорят о помощи, а не о победе», — сказал Данилов.
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