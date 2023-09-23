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НОВОСТИ

На Украине массово увольняются женщины-фармацевты

12:00 23.09.2023 Источник: Газета.Ru

Глава ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова заявила, что фармацевты массово увольняются в преддверии начинающейся на Украине с 1 октября постановки на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, владельцы аптек в панике из-за того, что фармацевты пишут заявления и уезжают в Европу. Они стараются это сделать до момента, пока не закрыли возможность уехать в Европу.

Прудникова подчеркнула, что неизвестно, кто будет работать в аптеках, учитывая, что в отрасли и так жесткий кризис.

Она добавила, что за последние две недели спешно уволились тысячи аптекарей.  Газета.Ru

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