На Украине массово увольняются женщины-фармацевты

12:00 Источник: Газета.Ru

Глава ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова заявила, что фармацевты массово увольняются в преддверии начинающейся на Украине с 1 октября постановки на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, владельцы аптек в панике из-за того, что фармацевты пишут заявления и уезжают в Европу. Они стараются это сделать до момента, пока не закрыли возможность уехать в Европу.

Прудникова подчеркнула, что неизвестно, кто будет работать в аптеках, учитывая, что в отрасли и так жесткий кризис.

Она добавила, что за последние две недели спешно уволились тысячи аптекарей. Газета.Ru