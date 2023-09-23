Евгений Балицкий избран на должность губернатора Запорожской области

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательное собрание Запорожской области избрало Евгения Балицкого губернатором региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие. <…> Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют — за депутатов, за губернатора, за мэра, — не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово „ответственность“ для меня является ключевым», — написал Балицкий.