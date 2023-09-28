1 января 2024 года республика Нагорный Карабах прекратит существование

11:20 Источник: Интерфакс

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.



"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.



Согласно документу, населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу надлежит ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания или возвращения в Нагорном Карабахе.



Указ вступает в силу сразу после публикации.



