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НОВОСТИ

Кеннеди-младший заявлял, что закончит конфликт на Украине за 100 дней президентского срока

10:20 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роберт Кеннеди — младший, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2024 года, намерен положить конец украинскому конфликту за 100 дней в случае избрания на высший государственный пост. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник — не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием», — отметил политик. «В течение 100 дней моего президентского срока эта война закончится. Причем на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать», — утверждает он.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что расходы США на помощь Украине слишком велики, хотя миллионы его сограждан остаются без медицинской страховки и талонов на еду.

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