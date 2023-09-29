Венгрии выступает против дополнительного финансирования Украины со стороны ЕС

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии выступает против дополнительной финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, тем более если для этого самому ЕС придется выдавать или брать кредиты. Об этом заявил в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут») премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Он отметил, что у Евросоюза «ощущается дефицит средств», но тем не менее в Брюсселе предлагают увеличить финансовое содействие Украине. По словам Орбана, всем странам сообщества «придется давать больше, чтобы получить меньше». «Я уже проходил через это при социализме», — добавил глава правительства.



Премьер-министр выразил сомнения, что европейские страны смогут когда-либо вернуть себе деньги, которые ЕС предлагает выделить Украине в виде кредитов. «Их не увидят даже наши внуки», — сказал он. В то же время «Брюссель задолжал Венгрии 3 млрд евро», напомнил Орбан.



