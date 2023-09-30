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Группировка «Юг» отразила две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях

09:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Южная группировка войск отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском и авдеевском направлениях и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад на марьинском и авдеевском направлениях», — сказал Минесашвили. По его словам, также были уничтожены две ДРГ противника близ Андреевки.

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