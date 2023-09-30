Новых регионов в составе России станет больше — Медведев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия добьется победы, и новых территорий в ее составе станет еще больше, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал он в своем телеграм-канале.