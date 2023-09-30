Новых регионов в составе России станет больше — Медведев
16:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия добьется победы, и новых территорий в ее составе станет еще больше, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал он в своем телеграм-канале.
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