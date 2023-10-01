После начала СВО Китай не экспортировал на Украину беспилотники — ГТУ КНР
10:30 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь — август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА.
В то же время, как свидетельствует статистика китайской таможни, перед СВО, в январе — феврале 2022 года, Украина закупила у КНР порядка 530 БПЛА на $904 тыс. До этого Китай совсем не продавал беспилотники украинским покупателям.
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