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После начала СВО Китай не экспортировал на Украину беспилотники — ГТУ КНР

10:30 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай после начала специальной военной операции (СВО) РФ не осуществлял поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь — август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА.

В то же время, как свидетельствует статистика китайской таможни, перед СВО, в январе — феврале 2022 года, Украина закупила у КНР порядка 530 БПЛА на $904 тыс. До этого Китай совсем не продавал беспилотники украинским покупателям.

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