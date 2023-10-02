США мешают Мексике вступить в БРИКС — депутат
18:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мексика заинтересована в членстве БРИКС, однако США препятствуют вхождению страны в объединение, заявил ТАСС депутат Конгресса Мексики Бразил Альберто Акоста Пенья.
«Я думаю, что Мексика должна быть в БРИКС. Наша страна в этом заинтересована. Проблема не в том, что у нашего правительства нет к этому воли. Дело в отношениях с США. Порядка 80% нашего экспорта приходится на США, для нас это большая проблема. Таким образом, США становятся препятствием на пути к БРИКС, так как если они решат прервать с нами торговые связи, мексиканская экономика очень сильно пострадает», — сказал парламентарий.
Он пояснил, что существующие торговые соглашения с США также не позволяют Мексике свободно вести торговлю с со странами, которые якобы не соответствуют стандартам политической и экономической демократизации. «В то же время мы хотим развивать торговые связи с Россией, — продолжил Пенья. — Проблема в том, что на нас оказывается значительное давление со стороны США».
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