0
0
96
НОВОСТИ

На Сейшельских островах лидеру оппозиции предъявлено обвинение в колдовстве

18:40 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиции Сейшельских островов Патрик Эрмини предстал перед судом по обвинению в колдовстве. Об этом сообщил новостной портал Africa news.

Эрмини, который с весны 2007 года по осень 2016-го занимал пост спикера парламента Сейшельских островов, задержан в группе из шести человек, отмечает он. Прокуратура подозревает их в причастности к хищению двух тел с кладбища и хранению предметов, использующихся, по словам следствия, в колдовстве.

В свою очередь Эрмини, который является лидером Объединенной партии Сейшел, отверг все обвинения и заявил, что они политически мотивированы и призваны не допустить выдвижения его кандидатуры на предстоящих в 2025 году президентских выборах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 03.10.2023
Пользователей электросамокатов могут обязать страховаться
0
72
18:00 03.10.2023
«Луна-26» и «Луна-27» могут отправиться к спутнику Земли раньше планируемого срока
0
176
17:32 03.10.2023
Российская нефть Urals торгуется выше «потолка цен», он неэффективен — Новак
0
235
17:12 03.10.2023
ВС РФ поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
0
254
17:00 03.10.2023
НАТО будет вкладывать «огромные средства» в развитие систем ПВО в ближайшие 10 лет — Бауэр
0
260
16:32 03.10.2023
ВСУ не дают военным сгруппироваться, опасаясь мятежа — Макгрегор
0
287
16:12 03.10.2023
Предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение самого Пашиняна — Песков
0
277
16:00 03.10.2023
Дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП — Силуанов
0
285
15:32 03.10.2023
На Украине внесли в список «спонсоров войны» три ведущие нефтегазовые компании Китая
0
325
15:12 03.10.2023
Возвращенный Турцией на Украину главарь «Азова» вновь возглавил подразделение
0
377

Возврат к списку