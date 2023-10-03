На Сейшельских островах лидеру оппозиции предъявлено обвинение в колдовстве
18:40 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер оппозиции Сейшельских островов Патрик Эрмини предстал перед судом по обвинению в колдовстве. Об этом сообщил новостной портал Africa news.
Эрмини, который с весны 2007 года по осень 2016-го занимал пост спикера парламента Сейшельских островов, задержан в группе из шести человек, отмечает он. Прокуратура подозревает их в причастности к хищению двух тел с кладбища и хранению предметов, использующихся, по словам следствия, в колдовстве.
В свою очередь Эрмини, который является лидером Объединенной партии Сейшел, отверг все обвинения и заявил, что они политически мотивированы и призваны не допустить выдвижения его кандидатуры на предстоящих в 2025 году президентских выборах.
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