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Пентагон посчитал бойцов "Вагнера" в Сирии

19:45 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США считает, что в Сирии находятся несколько сотен бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и что их численность не меняется. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

«То, что я вижу, — это относительно стабильную численность сил „Вагнера“ в Сирии на протяжении последних нескольких месяцев, включая инцидент с [основателем ЧВК Евгением] Пригожиным <…>», — сказал американский военачальник. На просьбу уточнить, о какой численности идет речь, он ответил: «Несколько сотен [человек]». «Скажу так. Несколько сотен», — повторил Гринкевич.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

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