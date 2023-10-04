Пентагон посчитал бойцов "Вагнера" в Сирии

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США считает, что в Сирии находятся несколько сотен бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и что их численность не меняется. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

«То, что я вижу, — это относительно стабильную численность сил „Вагнера“ в Сирии на протяжении последних нескольких месяцев, включая инцидент с [основателем ЧВК Евгением] Пригожиным <…>», — сказал американский военачальник. На просьбу уточнить, о какой численности идет речь, он ответил: «Несколько сотен [человек]». «Скажу так. Несколько сотен», — повторил Гринкевич.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.