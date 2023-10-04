Bild: Германия не собирается поставлять Украине ракеты Taurus в ближайшем будущем

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины.

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос, однако внутри страны дали понять, что ракеты Taurus в настоящее время поставлены не будут. Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее, но поставка считается крайне маловероятной, отмечает Bild. В ходе переговоров, как указывает газета, представителям правительства в Киеве дали понять, что Германия одновременно намерена сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и, возможно, поставит большее количество ракет для систем Patriot.

В то же время, по данным газеты, Берлин не готов направить Киеву ракеты Taurus из-за опасения того, что Украина будет наносить ими удары по Крымскому мосту.