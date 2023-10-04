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Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов — Трюдо

22:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-87 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах», — цитирует телеканал ответ главы правительства на соответствующий вопрос.

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