Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов — Трюдо
22:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-87 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.
«Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах», — цитирует телеканал ответ главы правительства на соответствующий вопрос.
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