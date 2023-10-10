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НОВОСТИ

В России ужесточают требования к банкам и организациям, выдающим ипотеку

17:12 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России приняло постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Главная цель — обеспечение надежности организаций, которые включаются ДОМ.РФ в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам. Так, например, принятое постановление отменяет упрощенный порядок включения в перечень организаций с муниципальным участием. Также устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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