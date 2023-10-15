Спортсменов из РФ в нейтральном статусе готовы допустить большинство федераций летних видов спорта - МОК
10:10 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почти все международные федерации по летним видам спорта, за исключением командных видов спорта, подтвердили свою приверженность возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Причем они не просто выразили приверженность, но и перешли к практическому воплощению процесса их возвращения. Некоторые готовятся сделать это до конца года, другие — в первые месяцы следующего года», — сказал Макконнелл
Он отметил, что российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе допустили уже семь международных федераций по олимпийским видам спорта, пять из которых провели чемпионаты мира с их участием.
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