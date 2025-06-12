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В Москве при раскопках найдена Печать князя Великого Ивана Васильевича

10:45 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века. С одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой — надпись „Печать князя Великого Ивана Васильевича“. Таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи», — написал мэр.

Он уточнил, что печать найдена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, где идут масштабные раскопки.

«За несколько лет археологи обнаружили больше трех тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой. Чтобы понять ее значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства — „собирателем земли русской“. Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор — Успенский», — добавил Собянин.

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