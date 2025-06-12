Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты президенту Трампу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом дипломат сообщил ТАСС.

В кратком комментарии он отметил, что улучшать взаимодействие Москвы и Вашингтона «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот».

Указ о назначении Дарчиева послом в Вашингтоне президент РФ Владимир Путин подписал 6 марта.