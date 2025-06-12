Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и заявил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», — отмечается в письменном заявлении Рубио, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. «Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», — добавил госсекретарь.