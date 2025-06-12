Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России
09:30 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и заявил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», — отмечается в письменном заявлении Рубио, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. «Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», — добавил госсекретарь.
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